Datenbasierte Tools und Erkenntnisse, die Flotten weltweit unterstützen, sind Geotabs größter Einflussbereich in Sachen Nachhaltigkeit. Mit einem Emissionsanteil von 37 Prozent in Deutschland und 15 Prozent weltweit ist der Transportsektor einer der größten Emittenten von Treibhausgasen. Geht man davon aus, dass sich die weltweiten Transportaktivitäten bis 2050 mehr als verdoppeln werden, könnten diese Zahlen ohne entsprechende Gegenmaßnahmen weiter steigen. Im Gegensatz zu anderen Branchen hat der Transportsektor kürzere Fahrzeugersatzzyklen und steht daher in der Verantwortung, die Emissionsminderung voranzutreiben.

Als Anbieter einer Telematikplattform trägt Geotab dazu bei, die Dekarbonisierung des Transportsektors zu beschleunigen. Die Plattform MyGeotb ermöglicht es Flottenmanagern, ihre Umweltauswirkungen im Detail einzusehen und entsprechende Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, Emissionen zu reduzieren, die Elektrifizierung ihrer Flotte voranzutreiben und den Betrieb ihrer Elektroflotte zu optimieren.