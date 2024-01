Anyline, einer der weltweit führenden Anbieter für mobile Datenerfassung und Data Insights, stellt mit Anyline Insights seine neue Data-Intelligence-Plattform zur Analyse von Fahrzeug- und Reifendaten vor. Diese liefert Automobildienstleistern, Flottenbetreibern und OEMs verwertbare Erkenntnisse in Echtzeit. Nach Angaben des Unternehmens beeinträchtigt der Mangel an konsistenten und verlässlichen Reifen- und Fahrzeugdaten derzeit die Entscheidungsfähigkeit von Firmen im Automotive Aftermarket und der Transportbranche, wodurch ihnen weltweit schätzungsweise 68,4 Milliarden US-Dollar an potenziellen Umsätzen entgehen.

Mit Anyline Insights lassen sich Scans von Reifenflanken, Reifenprofilen, VIN, Nummernschildern, Führerscheinen und Kilometerzählern nun auch DSGVO-konform nachverfolgen, analysieren und mit Daten aus externen Datenquellen wie dem Fahrzeugregister, Rückruflisten der Hersteller oder Datenbanken für die korrekte Reifenmontage anreichern. Das wiederum ermöglicht neue Erkenntnisse und hilft, jene 27 Prozent der Reifen auf den Straßen zu identifizieren, die so stark abgenutzt sind, dass sie eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen.

"Die digitale Erfassung von Fahrzeug- und Reifendaten bietet einen enormen Mehrwert für den einzelnen Kunden, für Autohändler, Servicecenter und Flottenmanager", so Lukas Kinigadner, CEO und Co-Founder von Anyline. "Die Auswertung dieser Daten kann helfen, Wartungsprobleme ebenso vorherzusagen wie den Fahrzeugzustand, die Lebensdauer der Reifen und vieles mehr. Wir liefern in Echtzeit operative und strategische Empfehlungen direkt an Fahrer, Servicetechniker und Entscheidungsträger."