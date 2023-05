Anyline, ein Anbieter für die Vernetzung von realen Daten mit digitalen Systemen auf Basis mobiler und KI-gestützter Datenerfassung, hat einen Reifenprofilscanner für Nutzfahrzeuge auf den Markt gebracht. Die Scan-Lösung kann mit der Kamera gängiger Smartphones bedient werden. Nach Angaben des Unternehmens können Flottenbetreiber mit der Anwendung die Leistung und Langlebigkeit von Reifen verbessern, Fahrersicherheit gewährleisten und den Zeitaufwand bei Fahrzeuginspektionen verringern.

"Wenn Fuhrparkbetreibende die Reifeninformationen genau scannen, haben sie bessere Daten über den Status der Reifen. Das macht es einfacher, einen Reifen zum optimalen Zeitpunkt zum Austausch oder zur Runderneuerung abzuziehen. Auf diese Weise optimieren Flottenunternehmen die Nutzung jedes einzelnen Reifens an ihren Fahrzeugen, was Kosten senkt, den Betriebseinsatz der Fahrzeuge sicherstellt, und es den Flottenbesitzern zudem ermöglicht, die Wartung besser zu planen" , sagt Lukas Kinigadner, CEO und Mitbegründer von Anyline.

Der Reifenprofilscanner kombiniert Computer Vision und KI. Er scannt das Reifenprofil über die Kamera eines mobilen Endgeräts und erstellt auf Basis der Messungen ein digitales Reifenmodell. Fuhrparkmanager, Reifentechniker und Fahrer können so den Zustand der Reifenprofile auslesen und die Daten in ein angeschlossenes Backend-System einspeisen. So erhalten Unternehmen einen aktuellen und unmittelbaren Einblick in den Zustand der Reifen jedes Fahrzeugs und können die Daten mit anderen Informationen wie der individuellen Seriennummer auf der Reifenflanke oder dem Nummernschild verknüpfen. Die gescannten Informationen ergeben ein ganzheitliches Bild über den Zustand der Flottenreifen.