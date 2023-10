MAN will noch in diesem Jahr computergesteuerte, autonom fahrende Lkw auf die Autobahn schicken. Der Lkw-Hersteller arbeitet mit elf Partnern und Förderung des Bundes an den Grundlagen für künftige Serienanwendungen. Mit dem Projekt werde "erstmals ein autonom fahrender Truck auf einer Autobahn in Deutschland unterwegs sein", sagte MAN-Entwicklungsvorstand Frederik Zohm.

Der fahrerlose Pendelverkehr zwischen Logistikzentren werde "zu mehr Sicherheit, mehr Effizienz und weniger Staus auf den Straßen beitragen". Außerdem helfe es, dem Fahrermangel entgegenzuwirken.

Das Projekt läuft seit fast zwei Jahren. Beteiligt sind die Zulieferer Knorr-Bremse, Leoni, Bosch, Fernride, BTC Embedded Systems, Institute der Fraunhofer-Gesellschaft und der Technischen Universitäten München und Braunschweig, der TÜV Süd, die Autobahn GmbH und das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften.



"Am Ende soll ein industrietaugliches Konzept für den Betrieb automatisierter Lkw auf der Autobahn vorliegen", teilte MAN als Projektführer mit. Bei den Testfahrten ist noch ein Sicherheitsfahrer an Bord.

(APA/red.)