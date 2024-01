Damit autonome Fahrzeuge auch ohne menschlichen Fahrer sicher funktionieren, benötigen sie eingebaute Redundanzen. Sie dienen als Backup für den seltenen Fall, dass eine Komponente oder ein Sensor ausfällt. Eine dieser Redundanzen ist das Rückfallsystem - ein spezialisierter Sekundärrechner, der bei Ausfall des Primärsystems den Betrieb übernimmt. Dieser duale Ansatz reduziert die Anfälligkeit des Primärsystems und des Rückfallsystems für einzelne Fehlerquellen.

"Wir wussten vom ersten Tag an, dass wir ein starkes Ökosystem von Partnern aufbauen müssen, um diese Technologie sicher und in kommerziellem Maßstab auf den Markt zu bringen", so Chris Urmson, Mitbegründer und CEO von Aurora. "Die Fertigstellung des Designkonzepts unserer zukünftigen Hardware ist ein wichtiger Schritt, um mit der Ökonomie von Aurora Driver zu überzeugen und ein langfristiges Geschäft aufzubauen."