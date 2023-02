Es gibt grob gesagt drei unterschiedliche Typen von Abbiegeassistenten. Der erste Typ lässt sich am besten als vollintegrierte Lösung oder OEM-Lösung bezeichnen: Der Abbiegeassistent ist Bestandteil des Fahrzeugs und wird vom OEM selbst angeboten und vollständig in die elektronische Architektur des Lkw integriert. Alle Sensoren und Anzeigen des Systems sind im Cockpit fest verbaut und die Steuerung in die Bedienung des Lkw integriert.



Die zweite Lösung kann man am ehesten als teilintegrierte Lösung umschreiben: Spezialisierte Anbieter von Totwinkel-Assistenzsystemen verbauen die Sensoren, teilweise sogar schon vor Auslieferung des Neufahrzeugs in Abstimmung mit dem OEM. Die Anzeige wird fest im Armaturenbrett der Kabine integriert – also etwa eine Warnlampe oder auch eine mögliche Bildwidergabe und ein Tonsignal über das Infotainmentsystem.



Lösung Nummer 3 ist eine von der Fahrzeugarchitektur völlig getrennte Variante: Sensoren werden extern angebracht, die Anzeige im Fahrzeug erfolgt über ein Zusatzdisplay, ähnlich wie bei einem externen Navigationssystem. Oftmals bestehen diese Systeme lediglich aus einer Kameraeinheit, die seitlich rechts am Lkw angebracht wird, und einem Display für den Fahrer. Diese Lösungen sind tendenziell kostengünstig und lassen sich in Lkw jeden Typs und jeder Bauart beliebig nachrüsten.