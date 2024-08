Einen "Meilenstein" feiert der italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco: Im Werk Suzzara in Mantua, Italien, wurde das 1.800.000ste Fahrzeug produziert. Dabei handelt es sich um den neuen eDaily, der elektrische Zwilling des leichten Nutzfahrzeugs Daily. Dies wurde via Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach wird diese Fahrgestellvariante in Suzzara montiert und im Werk Brescia elektrifiziert.

Wie aus der Herstellerinformation hervorgeht, besitzt der eDaily einen modularen Batterieaufbau sowie Elektromotor mit 140 kW und einem Drehmoment von 400 Nm. Mit einer Schnellladeleistung von 80 kW soll sich die Reichweite um bis zu 100 Kilometer in 30 Minuten verlängern. Mit dabei ist auch ein 22-kW-Bordladegerät, das es Iveco zufolge ermöglicht, den eDaily überall zu laden.