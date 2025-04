Das Besucherinteresse war dementsprechend groß. Kein Wunder, wo sonst bekommt man diese einzigartige Möglichkeit, automotive Neuheiten so richtig auf Motor, Getriebe und Fahrwerk zu testen.

Dazu Mag. Karin Tober, Leitung Motorressort „firmenwagen“ und stv. Chefredakteurin: „Unsere Veranstaltung ist wirklich einzigartig! Die Besucher hatten an diesem Tag die Möglichkeit, sämtliche Neuheiten aus dem Automobilbereich auszuprobieren. Aber nicht nur das. Zahlreiche Anbieter aus dem Bereich Fleetmanagement präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen. Ob digitale Lösungen für Fuhrparkverwaltung, Ladelösungen für E-Flotten oder auch Autofolierungen – die Experten standen für Fragen zur Verfügung und führten spannende Gespräche mit den Besuchern. Die Bandbreite ist also eine sehr große. Darüber hinaus schätzen unsere Besucher die Möglichkeit zum Networking in ungezwungenem Rahmen. Insgesamt war es ein großartiger Tag, geprägt von Fachgesprächen, Praxisnähe und Networking. Der 15. Autotesttag hat erneut gezeigt, wie wichtig Austausch, Information und Erlebnis im modernen Fuhrparkmanagement sind. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe am 16. April 2026.“