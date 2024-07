"Iveco Certified Pre-Owned" – so heißt die neue Marke, mit welcher der italienische Nutzfahrzeughersteller auch gebrauchten Iveco-Elektrofahrzeugen eine zweite Chance geben und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs leisten möchte.

Das Unternehmen betrachtet diesen Schritt als "Höhepunkt auf der Reise hin zu einer hervorragenden Qualität". Diese habe 1995 mit der Marke "Used Plus" begonnen und sei 2015 mit "Ok Trucks" fortgesetzt worden. Iveco war damit eigenen Angaben zufolge einer der ersten Nutzfahrzeughersteller in Europa, der neben Dieselfahrzeugen auch gebrauchte Gasfahrzeuge auf den Markt brachte.