Ladeinfrastruktur ist ein zentraler Bestandteil der urbanen Mobilitätswende. Aktuell gibt es mit Stand Februar 27.665 öffentliche Ladepunkte. „Öffentliche Ladeinfrastruktur ist in ganz Österreich bereits stabil und gut ausgebaut, jetzt müssen wir in den Wohnraum rein und dort das gleiche machen“, betont Hauke Hinrichs.

Gerade im urbanen Raum seien Lademöglichkeiten zuhause oder am Arbeitsplatz allerdings noch nicht in dem Umfang vorhanden, wie sie auf lange Sicht gebraucht werden. Blickt man auf Wien, werde deutlich, was das bedeutet: Hier gibt es aktuell rund 930.000 Fahrzeuge und bis 2040 wird ein Bestand von rund 450.000 E-Fahrzeugen erwartet. „Der erste Schritt für die benötige Infrastruktur in Wohngebäuden und gewerblichen Immobilien ist die Richtline, welche unter anderem vorsieht, ab 2027 jeden fünften Stellplatz im Neubau oder jeden zehnten im Bestand zu elektrifizieren", erklärt Hinrichs.

Ladeinfrastruktur zu Hause oder am Arbeitsplatz sei entscheidend, damit Elektromobilität in der breiten Masse nachhaltig ankommen kann. „Wir stehen vor einem disruptiven Wandel. Um Elektromobilität nahtlos in die Energieversorgung der Zukunft zu integrieren, müssen Immobilienbranche, Energieversorger und Netzbetreiber zusammenarbeiten.“