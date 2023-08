In der Montage schaut die künstliche Intelligenz genau hin: Als Pilotprojekt im Volkswagen Konzern ist jetzt an einem Bandabschnitt in der T6.1 und Multivan Montage ein Kamerasystem installiert, das mögliche Anomalien bei der Verlegung von Kabelsträngen sofort erkennt und so Nacharbeiten vermeidet. Das System lernt selbstständig, welche Varianten der Verlegung korrekt sind.



"Wir sammeln mit dem Pilotprojekt wichtige Daten und Erkenntnisse, um die Digitalisierung in der Montage in Zukunft weiter voranzutreiben", sagt Markenplanerin Pauline Naasner, die das Projekt betreut.

Die hier eingesetzte Technik ist Teil eines Förderprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das die Transformation der Produktion in der Automobilindustrie unterstützt.