Nachdem Miriam Walz im Herbst 2022 die Leitung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge übernommen hat, stehen nun weitere Veränderungen im Team an. Der langjährige Marketingleiter Gerhard Kisslinger geht Ende Juli in den Ruhestand und übergibt die Leitung an seinen Nachfolger Markus Fischwenger. Selmir Rizvanovic leitet Absatzplanung und Disposition.

Der gebürtige Salzburger Markus Fischwenger startete als Lehrling bei Porsche Austria und dockte später bei Audi an, wo er von Events über VIP-Kundenbetreuung bis hin zu Produktmarketing und -management vielseitig eingesetzt wurde. 2021 startete Fischwenger als Markentrainer bei Volkswagen.