Frau Walz, Sie haben das Transportergeschäft quasi von der Pike auf gelernt, nachdem Sie in der Produktion Nutzfahrzeuge Ihre Karriere gestartet haben. Seitdem konnten Sie einige Stationen durchmachen, zuletzt im PKW Bereich. Wie ist es für Sie, jetzt für den Gesamtbereich Nutzfahrzeuge in Österreich verantwortlich zu sein, also back to the roots?

Nach drei Jahren bei den Pkw-Kollegen ist es schön, wieder retour bei den Nutzfahrzeugen zu sein. Es ist unglaublich, was sich in dieser Zeit hinsichtlich der Vorbereitungen und Transformation für die Elektromobilität getan hat. Mein Vorteil ist, dass ich in meinen Jahren in Hannover Einblicke in unterschiedliche Bereiche bekommen habe, wie z.B. in die Logistik, in die Produktionsplanung und zuletzt im Vertrieb für Österreich. Diese Erfahrungen ergänzen meine aktuelle Position auf der „anderen“ Seite perfekt. Damit kann ich aktiv und maßgeblich die Marke im Markt mitgestalten. Zudem ist Österreich im Nutzfahrzeugbereich ein wichtiger Markt, was meine Aufgabe umso spannender macht.

Im Sommer letzten Jahres haben Sie diese neue Position übernommen. In einer nach wie vor nicht allzu leichten Phase nach den Vorkommnissen seit 2020. Stichwort eingeschränkte Lieferfähigkeit. Wie hat sich das zweite Halbjahr 2022 entwickelt und wie sehen Sie 2023? Konnte der hohe Auftragsbestand der letzten Monate abgearbeitet werden?

Die letzten zweieinhalb Jahre waren, abgesehen von der Pandemie, geprägt von Sondereffekten. Vor allem die neue NoVA für leichte Nutzfahrzeuge, die 2021 eingeführt worden ist, hat zu großen Vorzieheffekten und einem hohen Bedarf an Nutzfahrzeugen geführt. Und daraus entstanden unter anderem Lieferschwierigkeiten. Der Auftragsbestand ist zwar nach wie vor hoch, aber wir bemerken bereits eine Verbesserung der Lieferfähigkeit. Unser klares Ziel ist, bis Jahresende den aufgestauten Auftragsbestand so gut wie möglich abzubauen. Prinzipiell denke ich, dass sich die angespannte Situation in der Automobilindustrie im Laufe dieses Jahres zwar weiter entspannt, aber dennoch ein Thema bleiben wird.



Ein absolutes Highlight ist ja der neue ID. Buzz/Cargo. Wie sieht hier die Situation hinsichtlich Bestellungen, Lieferfähigkeit aus? Mit welcher prozentuellen Aufteilung der beiden Versionen rechnen Sie?

Wir befinden uns im sogenannten Anlaufjahr, die Markteinführung in Österreich ist heuer im Jänner gestartet. Zu Beginn erhält einmal jedes Land eine Basisversorgung, 2024 geht es dann erst richtig los. Die Lieferzeit in Österreich beträgt aktuell aufgrund der weltweit großen Nachfrage sechs bis sieben Monate, 2024 wird sie sich deutlich verkürzen. Die Aufteilung zwischen der Pkw- und der Cargo-Version liegt derzeit bei 60:40. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das in Richtung 50:50 verändern wird. Denn gerade im Nutzfahrzeugbereich wird bei den Firmenkunden die Elektromobilität immer wichtiger. Einige unsere Kunden starten bereits mit einer Testflotte, die im Laufe der nächsten Jahre mit Sicherheit aufgestockt werden wird. Bei der Pkw Version auf der anderen Seite stehen die Privatkunden im Fokus. Aber auch für Dienstwagenfahrer wird der ID. Buzz aufgrund des Wegfalls des Sachbezuges immer interessanter. Natürlich ebenso aufgrund des großzügigen Kofferraumvolumens und der damit verbundenen hohen Flexibilität bei der privaten Nutzung. Noch einmal zu den Unternehmerkunden: der Wegfall der Förderungen ist natürlich aktuell nicht hilfreich. Wir hoffen jedoch davon aus, dass es hier wieder zu einer Änderung kommen wird. Abgesehen davon bringen wir 2024 den ID. Buzz mit langem Radstand als 6- bzw. 7-Sitzer auf den Markt, der Unternehmern den Vorteil eines großen Vorsteuerabzuges bringt.