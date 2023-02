Thomas Schulz, Leiter Verkauf Neuwagen, hat den ersten ID. Buzz Cargo an den Unternehmer Wolfgang-Nils Kempe übergeben. Er ist Inhaber der Wolfgang Kempe GmbH, eines Komplettanbieters rund um Bad und Heizung aus Isernhagen. Kempe freut sich darauf, künftig mit dem Elektro Bulli bei seinen Kunden vorzufahren: „Wir haben uns für den ID. Buzz Cargo entschieden, weil er Nachhaltigkeit und das von uns benötigte Raumangebot perfekt vereint. Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren mit modernen Ideen rund ums Heizen und mit technischen Innovationen, installieren Wärmepumpen und Solaranlagen. Da ist klar, dass wir auch bei unseren Fahrzeugen auf alternative Antriebe umsteigen wollen.“



Zusätzlich zum ID. Buzz Cargo hat Wolfgang-Nils Kempe einen ID. Buzz Pro für seinen Fuhrpark bestellt – schließlich ist Kempe eingefleischter Volkswagen Transporter-Fan. Sein erstes Fahrzeug war ein gebrauchter T1. Anschließend hat er immer die jeweils aktuellen Modelle der Marke aus Hannover gefahren. Seine derzeitige Firmenflotte besteht aus acht Transportern von VWN. „Unseren Fuhrpark möchten wir perspektivisch komplett auf elektrifizierte Fahrzeuge umstellen“, so Kempe. Auch für die Ladeinfrastruktur hat er bereits gesorgt: „Morgen wird die Wallbox bei uns am Unternehmenssitz installiert. Geladen wird natürlich mit grünem Strom.“