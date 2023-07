Der Grundstein für den Erfolg des Unternehmens wurde bereits vor 70 Jahren gelegt: 1953 gründeten Ernst und Ruth Riedler eine Wagenschmiede. Innovationsfreude, vorausschauendes Denken und die Orientierung an den Wünschen der Kunden prägen seither die Entwicklung des Unternehmens.

50 Mitarbeiter fertigen auf 5.500 m² Produktionsfläche Fahrzeuge für den Holz- und Hackguttransport, aber auch Plateaufahrzeuge für den Stückgutverkehr, Kipperfahrzeuge für leichte Schüttgüter sowie Sonderfahrzeuge ergänzen das Produktprogramm.

In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 70-Jahr-Jubiläum. Dieser Meilenstein konnte durch engagierte Mitarbeiter, langjährige Kunden und Geschäftspartner erreicht werden. Anlass für eine besondere Jubiläums-Hausmesse, zu der rund 500 Gäste erwartet werden. Diese wird am 16. September 2023 am Riedler Firmenareal stattfinden.