Die Veranstaltung möchte einen besonderen Schwerpunkt auf technologische Innovationen, insbesondere auf batterie-elektrische Antriebe und Wasserstofftechnologien legen. Das Megawatt Charging System (MCS), das die effiziente Aufladung schwerer Nutzfahrzeuge ermöglicht, ist dabei ein zentrales Element. Diese Entwicklungen sollen durch konkrete Partnerschaften untermauert werden. Ebenfalls auf der IAA Transportation vertreten sind Cargobike-Hersteller, Wasserstoffproduzenten Software- und Technologieunternehmen.

Preisverleihung am 16. September

Eröffnet wird die IAA Transportation mit der Verleihung der „Stars of the Year“-Preise. Am 16. September, dem Pressetag, werden die Branchenpreise wie der „International Truck of the Year“, „International Bus of the Year“, „International Van of the Year" sowie der „International Trailer of the Year" und der „Truck Innovation Award" für herausragende Innovationen und Leistungen in der Nutzfahrzeugbranche verliehen.