IAA Transportation 2024 : Dako auf der IAA Transportation: Sicherheit und digitale Innovation im Fokus

Von 17. bis 22. September 2024 (Pressetag: 16. September) stehen in Hannover Logistik und Transport im Mittelpunkt: die IAA Transportation findet statt. Am Messestand C48 in Halle 25 gibt der Softwarehersteller Dako aus Jena Einblick in IT-Sicherheit sowie digitale Innovation und präsentiert sein Produktportfolio.