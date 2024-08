Die IAA Transportation 2024, die vom 17. bis 22. September in Hannover stattfindet, möchte auch in diesem Jahr ein beeindruckendes Spektrum an Innovationen im Bereich der Nutzfahrzeugtechnologie aufzeigen. Im Rahmen der Test Drives auf der Veranstaltung sollen Besucherinnen und Besucher einen umfassenden Einblick in die neuesten Entwicklungen, die den Wandel hin zu emissionsfreien, effizienten und vernetzten Transportlösungen vorantreiben, erhalten.



„Die IAA Transportation steht für das Erleben von Innovationen. Bei den Test Drives können die Besucher hautnah erfahren, wie fortschrittlich die Industrie ist. Auf der IAA Transportation ist die Zukunft bereits Gegenwart. Man sieht hier klar, dass die Industrie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Nun muss dringend die Ladeinfrastruktur dafür geschaffen werden,“ betont Jürgen Mindel, Geschäftsführer des VDA, und unterstreicht damit die Bedeutung der Veranstaltung als Schaufenster für die neuesten Entwicklungen im Transportwesen.