In lockerer Atmosphäre präsentierte Tschann Nutzfahrzeuge, der größte DAF-Händler Österreichs und des süddeutschen Raums, die „New Generation DAF“ in Himberg bei Wien. Eine Flotte an Demofahrzeugen, bestehend aus beladenen Sattelzügen, stand dazu an der neuen Niederlassung von Tschann im Osten Österreichs bereit. In einem Event-Auflieger konnten sich die Gäste zwischendurch mit Erfrischungen und kleinen Häppchen stärken und aufwärmen – wobei letzteres angesichts der milden Temperaturen mit teils kräftiger Herbstsonne gar nicht unbedingt notwendige war.

Das Angebot zu den Probefahrten wurde recht fleißig genutzt. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher von den neuen Kabinen. Mit einem Raumvolumen von 12,5 m3 im Modell XG+ hat DAF nach wie vor die größten Fahrerhäuser im Markt. Nähere Informationen zur New Generation DAF (NGD) finden Sie in unserem Beitrag.

