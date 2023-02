Die neue DAF-Generation wurde vollständig auf die neue EU-Verordnung zu Abmessungen und Gewichten abgestimmt. Die wichtigsten Ziele bei der Entwicklung waren die Steigerung der Effizienz, Sicherheit und Fahrkomfort. Dabei wurde kein Aufwand gescheut, um die neuen Modelle so aerodynamisch wie möglich zu gestalten. Optimale Radien, sich verjüngenden Formen, eine gewölbte Windschutzscheibe und zahlreiche Details zur Verbesserung des Luftstroms tragen zur Verbesserung der Aerodynamik um 19 Prozent bei, was wiederum 6,3 Prozent des insgesamt 10 Prozent verbesserten Kraftstoffverbrauchs ausmacht. Laut DAF ist das die mit Abstand größte Verbesserung der Kraftstoffeffizienz in der Geschichte des Unternehmens.