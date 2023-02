Die neue, schwere Baureihe von DAF Trucks ist die erste Lkw-Generation überhaupt, welche die geänderte EU-Richtlinie für Abmessungen und Gewichte in der Entwicklung berücksichtigt hat. Diese Richtlinie ist seit 1. September 2020 in Kraft und inzwischen in den meisten EU-Ländern in nationales Recht umgesetzt. Auch in der Schweiz gibt es eine entsprechende Ausnahmeregelung. Die Richtlinie erlaubt eine Verlängerung der Fahrzeugfront, wenn dies entweder der Reduktion von Emissionen oder der Verbesserung der Sicherheit dient. Ebenso dürfen aerodynamische Anbauteile am Heck des Fahrzeugs, des Anhängers oder Aufliegers angebaut werden, die über die maximale Gesamtzuglänge von 18,75 Meter hinausgehen. Die Fahrzeuge müssen jedoch weiterhin in die bestehende Infrastruktur passen und dürfen den maximalen Wendekreis nicht überschreiten.