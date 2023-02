Durch die coronabedingten Einschränkungen konnten bislang nur wenige Kunden die neuen DAF-Fahrzeuge live sehen und erleben. Tschann Nutzfahrzeuge hat deshalb unter dem Motto „Das Rollout des Jahres“ eine Roadshow vorbereitet, die von 22. Oktober bis 4. Dezember 2021 an allen Standorten des DAF-Händlers sowie bei allen angeschlossenen DAF-Servicepartnern Station machen wird. Start ist am 22. und 23. Oktober bei der erst kürzlich eröffneten Filiale in Himberg.

Die Kunden erwarten sechs teilausgeladene Sattelzüge, gezogen von den neuen Modellen XF und XG. Diese stehen für praxisgerechte Probefahrten bereit. Erfahrene Instruktoren werden die Kunden bei den Testfahrten begleiten und alle neuen Effizienz-, Sicherheits- und Komfortfunktionen erklären. Als Highlight wird ein DAF XG+ statisch präsentiert. Hier können die Besucher erstmals das völlig neue Raumgefühl des aktuell größten Nutzfahrzeug-Fahrerhauses auf sich wirken lassen.

Bei den Wochenend-Events an den Tschann-Standorten wird es jeweils auch eine After Show Party geben, bei der man in einem hochmodernen Show Auflieger absolute Formel-1-VIP-Atmosphäre genießen kann.

Seitens der Organisatoren geht man davon aus, dass die Veranstaltungen unter Einhaltung der in der Gastronomie geltenden Covid-Regeln (3G Nachweis, Registrierung, Hygienekonzept) sicher und gesetzeskonform durchgeführt werden können.

➔ Aktuelle Hinweise zur Roadshow sowie alle Veranstaltungstermine und eine Online-Reservierungsmöglichkeit für Testfahrten sind unter www.tschann.biz/rollout verfügbar.

➔ Infos zur New Generation DAF