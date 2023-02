Mit seinem Drei-Säulen-Prinzip reagiert Renault Trucks auf den Mangel an bestimmten gebrauchten Lkw-Typen in Europa und ganz allgemein auf die Rohstoffknappheit, unter der die gesamte Branche seit Ausbruch der aktuellen Gesundheitskrise leidet. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem ökologischen Wandel sowie das wachsende Kundeninteresse haben Renault Trucks dazu veranlasst, in den letzten vier Jahren stark in die Kreislaufwirtschaft zu investieren.

Dabei stehen zwei ehrgeizige Ziele im Vordergrund: die Sicherstellung der Qualität und Langlebigkeit seiner Lkw sowie die Verpflichtung zu einer Verringerung der CO2-Emissionen. Die Kreislaufwirtschaft weist ein erhebliches Wachstumspotenzial auf. So machte der Anteil der im Jahr 2021 erneuerten oder umgerüsteten Lkw sechs Prozent der von der Marke verkauften gebrauchten Lastkraftwagen aus.

Die Kreislaufwirtschaft reduziert außerdem für jedes erneuerte beziehungsweise umgerüstete Fahrzeug die CO2-Emissionen um 14,4 Tonnen. Für den auf dem französischen Markt führenden Hersteller richtet sich das Gebrauchtfahrzeug an bestimmte Kunden, die sich aus wirtschaftlichen, taktischen oder auch ökologischen Gründen bewusst gegen ein Neufahrzeug entscheiden. Angesichts einer allgemeinen Angebotsknappheit, drückt es auch das Bedürfnis nach sofortiger Verfügbarkeit aus.

Die von Renault Trucks entwickelte Kreislaufwirtschaft stützt sich dabei auf drei Säulen:

Erneuerung (frz. Régénérer): Fahrzeuge, die drei oder vier Jahre lang intensiv genutzt wurden, werden in einem der Used Trucks Center der Marke aufbereitet und mit der neuesten Software ausgestattet. Anschließend werden sie zur erneuten Nutzung weiterer drei Betriebsjahre beziehungsweise zum Wiederverkauf an ihre Besitzer zurückgegeben.Diese erneuerten Lkw sind in ihrem zweiten Leben voll ausgelastet und können so den vollen Betrieb über die Millionen-Kilometer-Marke hinaus gewährleisten.

Umrüstung (frz. Reconvertir): Gebrauchte Renault Trucks-Lkw werden gemäß strengen industriellen Verfahren für einen neuen Zweck umgebaut. In der Used Trucks Factory, einer Spezialwerkstatt für gebrauchte Lastwagen am Industriestandort Bourg-en-Bresse (Frankreich), werden Sattelzugmaschinen für den Fernverkehr zu Träger-Fahrgestellen bzw. zu Baustellen- und Zubringerfahrzeugen umfunktioniert.

Recycling (frz. Recycler): Bei diesem Verfahren werden erneuerbare Teile wiederverwendet und anschließend in den After-Sales-Kreislauf zurückgeführt. Heute erfolgt das Remanufacturing von Motoren, Getrieben, Einspritzdüsen und Partikelfiltern im Werk des Herstellers in Limoges (Frankreich).

Der Hersteller wägt außerdem die Einrichtung einer Recycling- und Wiederverwendungskette für Lkw-Teile ab. Renault Trucks verlängert dank dieser Vorgehensweise, d.h. durch die Verwendung neuer, aber auch erneuerter Teile, die Lebensdauer seiner Fahrzeuge. Ein nachhaltiger Ansatz in doppelter Hinsicht also, da das Recycling sowohl zur Erneuerung als auch zur Umrüstung beiträgt.