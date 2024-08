Für alle Fälle, in denen der bislang übliche QR-Code auf dem Fahrwerk nicht gescannt werden kann oder gerade keine Werkstattgrube vorhanden ist, nutzt SAF-Holland künftig die breit akzeptierte Standardtechnologie der Near Field Communication (NFC). Dafür sind NFC-Chips in beiden Radkappen einer jeden Achse verbaut, sicher vor äußeren Einflüssen geschützt.

Die Chips werden über die SH CONNECT App ausgelesen: Ist die Anwendung geöffnet und die NFC-Funktion aktiviert, erkennt das Smartphone den NFC-Chip kontaktlos bereits im Abstand von wenigen Zentimetern. Nutzer erhalten in der App alle verfügbaren Produktinformationen, etwa Anleitungen zur Installation, Bedienung, Betrieb und Reparatur sowie Zertifikate und Prospekte, Dokumentationen und Videos für den korrekten Ein- und Ausbau des identifizierten Produkts.

Zeit, Kosten und Manpower sparen

Die eindeutige Identifizierung von Ersatzteilen ist wichtig, um eine Reparatur sachgemäß und in kurzer Zeit durchführen zu können. Near Field Communication schließt aus, dass falsche Teile bestellt werden können und sich die Reparatur durch Rücksendung oder Umtausch von falsch georderten Teilen verzögert. Niemand in der Werkstatt muss mehr Kataloge wälzen oder Ersatzteillisten aktualisieren – die SH CONNECT App stellt jederzeit aktuelle Informationen zur Verfügung.



Das spart Zeit, Kosten und Manpower, erhöht die Sicherheit und bringt den Trailer rasch wieder auf die Straße. Für Werkstätten oder Speditionen entstehen keine Anschaffungskosten für Hard- oder Software. Informationen innerhalb der App können zudem mit Dritten via E-Mail oder Chat geteilt werden, was Eingabefehler vermeidet. Einzige Voraussetzung für den Zugang zur digitalen Welt der Achsen sind ein Smartphone und ein Internetzugang.