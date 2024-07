Zur schnellen und sicheren Identifikation von Ersatzteilen, setzt SAF-Holland auf die NFC-Technologie (Near Field Communication). Durch die Integration von NFC-Chips in die Produkte, sollen sich Ersatzteile in Sekundenschnelle per NFC-fähigem Smartphone oder Tablet auslesen lassen.

Dies erleichtere Ersatzteilhändlern, Flotten und Werkstätten die Arbeit, minimiere Fehler und verkürze die Ausfallzeiten der Fahrzeuge.