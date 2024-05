Für Trailer mit elektrischen Verbrauchern, wie Kühlung oder Pumpen, hat SAF-HOLLAND die E-Achse SAF TRAKr entwickelt. Sie senkt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen des Gesamtzuges. Dafür wandelt eine Hochspannungs-Generatoreneinheit die kinetische Energie des Trailers in elektrische Energie um. Die erzeugte Energie wird in einer Li-Ion-Batterie gespeichert und anschließend zum Betrieb der elektrischen Verbraucher des Anhängers genutzt, etwa für die Kühlaggregate oder Pumpen. Für Fahrer ist der rein elektrische Betrieb des Kühlaggregates unterwegs ein spürbarer Komfortgewinn, denn so sind sie wesentlich weniger Geräuschemissionen ausgesetzt.