Der Einsatz von elektrifizierten Trailerachsen gewinnt bei emissionsarmen Transporten, etwa mit Kühlaufliegern und bei innerstädtischen Anwendungen, immer mehr an Bedeutung. Ein weiterer Innovationstreiber für die E-Technologie sind die VECTO-Verordnung (Vehicle Energy Consumption Calculation) und andere gesetzliche Vorschriften: So sind zeitnah mehr als 50 Null-Emissions-Zonen in Europa geplant, unter anderem in Berlin, Paris und London. Strengere Lärmschutznormen halten die Hersteller ebenfalls dazu an, deutlich leisere Fahrzeuge zu produzieren. Um die globale Erwärmung wie geplant begrenzen zu können, müssen außerdem CO2-Emissionen bis 2050 um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. „Hier sehen wir große Chancen für elektrifizierte Trailerachsen: Sie reduzieren CO2- und Geräuschemissionen und entsprechen damit gesetzlichen Anforderungen, zum Beispiel an nächtliche Kühltransporte im innerstädtischen Lieferverkehr. Auch dem Branchentrend hin zu mehr ‘green transport‘ tragen die E-Achsen Rechnung“, sagt Olaf Drewes, Director Group Innovation Trailer bei SAF-HOLLAND. Die Transportbranche befindet sich im Wandel. Das Thema CO2-Emmissionen gewinnt durch aktuelle Verordnungen für Nutzfahrzeuge, wie VECTO, insgesamt an Bedeutung. Mit Produktentwicklungen, wie der SAF TRAKr hat SAF-HOLLAND eine Lösung parat, die diesem Wandel Rechnung trägt und zur Minimierung des CO2-Ausstroßes beiträgt.