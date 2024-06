Als österreichisches Jurymitglied hatte ich die Möglichkeit, das neueste Produkt aus dem Hause Kia „Face to Face“ in Augenschein zu nehmen. Wenn das Serienprodukt auch noch annähernd der Studie ähnelt, haben wir es hier mit einem bahnbrechenden Fahrzeug zu tun. Geplanter Start ist das vierte Quartal 2025, ein wenig Geduld ist also noch gefragt. Produziert werden die Modelle übrigens in Korea, im Jahr 2027 folgt der PV7 und 2028 der PV5-R.