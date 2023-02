Die Goodyear FIA European Truck Racing Championship ist die Königsdisziplin des Lkw-Rennsports. Sie bietet der Transportindustrie eine Plattform, um die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Fahrzeugen und Komponenten zu demonstrieren, bahnbrechende Technologien vorzuführen und Entwicklungen für eine nachhaltige Zukunft zu präsentieren. Bei den acht Rennen im Jahr 2022 werden die Teams viele der erstklassigen europäischen Rennstrecken befahren, um die Reifentechnologie von Goodyear nicht nur auf der Strecke, sondern auch im täglichen Betrieb der Fahrzeugflotten zu demonstrieren.



Im Jahr 2021 setzte die FIA ETRC ihren Weg in eine grünere Zukunft mit der Einführung der Nutzung von 100 Prozent erneuerbarem HVO-Biodiesel fort und wird damit die erste von der FIA regulierte Meisterschaft, die mit nachhaltigem Biokraftstoff fährt. Goodyear wird eng mit der ETRA (European Truck Racing Association) zusammenarbeiten, um in den kommenden Jahren neue Technologien auf Basis seiner kraftstoffeffizienten und verschleißfesten Premiumprodukte zu etablieren. Die Reifen erbringen unter vielfältigen Bedingungen eine herausragende Leistung und sind dank ihrer robusten Karkassen-Technologie langlebig und beständig. Die intelligenten Reifenkontrollsysteme von Goodyear spielen bei den Rennen der FIA ETRC ebenso eine große Rolle wie die Maximierung der Fahrleistung und die Minimierung der Ausfallzeiten im täglichen Transportbetrieb.



Maciej Szymanski, Marketing Director für Commercial Europe bei Goodyear, erklärt: „Wir freuen uns, unser Engagement in der European Truck Racing Championship als offizieller Titelsponsor zu verstärken. Als erfolgreichste Reifenmarke in der Geschichte der Formel 1 und offizieller Reifenlieferant für viele führende Meisterschaften der Welt, einschließlich der World Endurance Championship (WEC) und der Nascar, haben wir ein starkes Fundament im Motorsport. Das wird nun mit der ersten FIA-regulierten Meisterschaft unter dem Namen Goodyear weiter gestärkt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit der European Truck Racing Association auf dem Weg in eine umweltfreundlichere Zukunft.“