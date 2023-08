Die Zollabfertigung zwischen Österreich und der Schweiz soll bis 2027 digitalisiert werden. Dadurch sollen täglich 5.000 Lkw an der Grenze nicht mehr anhalten müssen. Die bisher auf Papier dokumentierte Zollabfertigung wird digitalisiert und an zugelassene Warenorte in Vorarlberg verlagert. Eine entsprechende Vereinbarung haben die zuständigen Behörden beider Länder am Freitag unterzeichnet, wie es in einer Aussendung des Finanzministeriums heißt.

Mit der Verlagerung der Abfertigung an zugelassene Warenorte sollen auch österreichische Grenzzollstellen wie jene in Wolfurt entlastet werden. Die notwendigen Anpassungen sollen bis Ende 2027 umgesetzt werden. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Installation der für die automatisierte Abfertigung notwendigen Sensorik an den Grenzzollstellen.

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits im Sommer 2023 begonnen. Anfang 2024 startet ein Testbetrieb, um die elektronische Kommunikation zwischen den IT-Systemen der Zollverwaltung und denen der Lkw zu überprüfen. Ab dem zweiten Quartal soll die digitale Zollabfertigung dann schrittweise in den Echtbetrieb überführt werden. Ab 2025 wird dann die Infrastruktur der Zollämter baulich an die neue Verkehrsführung angepasst.

(APA/red.)