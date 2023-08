Voraussetzung für die Durchfahrt sei wie bei den anderen digitalen Mautspuren eine Jahreskarte oder der "Service-Flex", über den die Maut individuell nach Nutzung mit dem vom Kunden hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht werde, erläuterte die Geschäftsführerin die Bedingungen für die Nutzung der bisher Lkw vorbehaltenen "GO-Spur". Bei unberechtigter Nutzung werde das Kennzeichen erfasst und eine Ersatzmaut in Höhe von 120 Euro eingehoben.

Die Lkw-Thematik griff auch Stefan Zangerle auf, der bei der Asfinag für die Mauteinhebung zuständig ist. "Wir haben vor allem am Wochenende Kapazitäten auf der 'Go-Spur', weil im Sommer am Samstag und am Sonntag ein Lkw-Fahrverbot gilt", erklärte er. Es sei auch ein Angebot an die Fahrer von Wohnwagen oder Pkw mit Anhänger, die auf der breiteren Go-Spur sicherer und besser vorankommen.

Die neue Maßnahme, die niederschwellig sei und keine baulichen Veränderungen nach sich ziehe, sei auch und gerade an der Mautstelle Schönberg, der größten Mautstelle Österreichs, wichtig, betonten Eder und Zangerle einstimmig. "Wir verzeichnen immerhin elf Millionen Fahrzeuge im Jahr", strich Zangerle hervor. "Mit der neuen Spur können nun insgesamt bis zu 3.000 Fahrzeuge pro Stunde durch die Mautstellen-Spuren fahren", ergänzte Eder.

(APA/red.)