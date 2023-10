Im schwelenden Streit zwischen Italien und Tirol bzw. Österreich um die Anti-Transit-Maßnahmen des Bundeslandes hat der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini die Brennergrenze besucht. Der Lega-Politiker, der sich auf Wahlkampftour in Südtirol und im Trentino befindet, polterte in gewohnter Manier und erklärte, der Ministerrat in Rom sei bereit, "grünes Licht" für die angekündigte Klage vor dem Europäischen Gerichtshof zu geben.

Salvini hatte zudem davon gesprochen, dass ein entsprechendes Dossier erarbeitet werde. Am Brenner schaltete er verbal indes einen Gang höher: Der "direkte Einspruch" sei etwas, das "bisher noch nie gemacht wurde" und ein Schritt, den "die EU direkt hätte unternehmen sollen", betonte der Vizepremier in seinem Statement. Alle Minister der italienischen Regierung hätten jedenfalls diesem Rekurs stattgegeben.