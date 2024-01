Nach monatelangen Blockaden der Grenzübergänge zur Ukraine wollen polnische Lkw-Fahrer ihre Proteste in Kürze aussetzen. Man habe sich mit der Regierung in Warschau in einigen Punkten geeinigt und werde die Blockaden am Mittwochmittag unterbrechen, sagte Tomasz Borkowski, Vorsitzender des Komitees zum Schutz der Spediteure und Transportunternehmer. "Das ist nicht das Ende, aber es wird eine Pause bei den Protesten geben."

Die polnischen Lkw-Fahrer fordern die Wiedereinführung einer Genehmigungspflicht für Fahrten ukrainischer Speditionen in der EU und umgekehrt. Die EU hatte die Kontrollen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 abgeschafft.

Seit November 2023 blockieren Lkw-Fahrer mehrere Grenzübergänge zur Ukraine. Ihr Vertreter Borkowski fügte hinzu, dass man der neuen polnischen Regierung nach der nun getroffenen Vereinbarung Zeit zur Umsetzung geben müsse.

Die Blockade an einem der wichtigsten Grenzübergänge war bereits kurz vor Weihnachten unterbrochen und dann wieder aufgenommen worden. Wegen der Proteste stauen sich an der Grenze zeitweise Hunderte von Lkw, die Wartezeiten betragen mehrere Tage.

