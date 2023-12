Die Ukraine sprach von einer "katastrophalen" Lage an der Grenze mit Polen. Die ukrainischen Lastwagenfahrer "sind in so dramatischer Situation, dass sie einen Hungerstreik planen, wenn sich die Lage nicht ändert", erklärte der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez. Derzeit hingen etwa 2.100 ukrainische Lastwagen auf polnischer Seite der Grenze fest. "Die Situation ist katastrophal", erklärte Lubinez.

Sowohl slowakische als auch polnische Spediteure fordern eine Rückkehr zu den Regelungen, die vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine galten. Bis dahin mussten ukrainische Transportunternehmen wie andere Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern eine Transportgenehmigung beantragen.

Ausgenommen von der slowakischen Grenzblockade sind unter anderem verderbliche Lebensmittel, militärische und humanitäre Güter sowie Tiertransporte. Außerdem sollen vier Lastwagen pro Stunde durchgelassen werden. Die Polizei kündigte an, sich um einen möglichst sicheren und reibungslosen Ablauf zu bemühen.

