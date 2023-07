Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, dass Lkw schwerer werden dürfen - wenn sie klimafreundlich fahren. So soll die zulässige Gesamtlast von Lastwagen um vier Tonnen erhöht werden, wenn sie emissionsfrei sind, teilte die Kommission mit. Damit sollen stärkere Anreize für den Einsatz klimafreundlicherer Technologien bei Lastwagen geschaffen werden. Denn diese erhöhen tendenziell das Gewicht der Fahrzeuge, so die Brüsseler Behörde.

Zuletzt hatten österreichische Spediteure einen neuen Vorstoß für die Legalisierung von Lang-Lkw unternommen. Sie betonten, dass es dabei nicht um Giga-Liner mit mehr Nutzlast gehe, sondern nur um eine Längenausdehnung. Das wäre auch im Sinne der Umwelt, weil dann weniger Fahrten nötig wären, so der Fachverband Güterbeförderung.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Die in einigen EU-Ländern zugelassenen "Gigaliner" sind Lkw mit einer Länge von bis zu 25,25 Metern und einem zulässigen Gesamtgewicht von 60 Tonnen. Derzeit dürfen Lastzüge bis zu 18,75 Meter lang sein und ein zulässiges Gesamtgewicht von 40 Tonnen nicht überschreiten, mit Ausnahmen wie z.B. für Holztransporte. Während ein Sattelzug also 34 Paletten transportieren kann, darf ein Gigaliner in Deutschland auf ausgewählten Strecken bis zu 53 Paletten befördern.

(APA/red.)