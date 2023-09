Das Burgenland stellt den öffentlichen Busverkehr auf eine neue Basis. In den drei Regionen Nord, Mitte und Süd geht das Land zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs Partnerschaften mit privaten Unternehmen ein. Diese sollen neu geschaffene Linien übernehmen, nachdem die Verkehrsbetriebe Burgenland diese getestet und flexibel an die Bedürfnisse der Pendler angepasst haben, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an.