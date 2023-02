"Ein ganz zentrales Anliegen ist für uns jetzt, dass es weder in Österreich noch auf EU-Ebene zu Doppelbesteuerungen von CO2 kommt. Überschneidungen zwischen der Wegekostenrichtlinie mit anderen Instrumenten zur Bepreisung von CO2-Emissionen aus dem Fit-for-55-Paket, wie etwa dem geplanten Emissionshandel oder höhere Energiesteuern sind unbedingt zu verhindern. Denn das würde Doppel- und Mehrfachbelastungen für die Unternehmen bedeuten", so Klacska. Deshalb sei es nun auch besonders wichtig, dass die nationale Umsetzung in Österreich mit Augenmaß erfolgt. Bereits jetzt habe Österreich die höchsten Mautgebühren in der EU, die Möglichkeiten der bisherigen Wegekostenrichtlinie seien hierzulande voll ausgeschöpft worden. Kritisch sieht der Bundessparten-Obmann zudem, dass es weiterhin keine stärkere Verpflichtung zur Zweckbindung der Mauteinnahmen gebe.

"Wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass es eine zu einer stärkeren Zweckwidmung der Umweltaufschläge kommt. Sie müssen in den Straßenverkehrssektor reinvestiert werden, damit man Probleme direkt dort löst, wo sie entstehen“, so Klacska. Bereits jetzt gebe es eine mehr als 20-prozentige Überzahlung im österreichischen Mautsystem. "Dieses Geld muss letztlich wieder jenen, die dafür zahlen, zugutekommen. Nur so können wir die Herausforderungen, die die Transformation in Richtung Klimaneutralität bringt, auch meistern", führt Klacska aus. Ein positiver Aspekt der Richtlinie sei, dass auch die EU weiterhin eine Differenzierung bei der Maut zwischen Bussen und Lkw zulässt. Trotz der Einbeziehung der Busse in den Anwendungsbereich der Richtlinie können die Mitgliedstaaten beschließen, für Busse überhaupt keine Gebühren zu erheben. „Damit hat der nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit, unserer langjährigen Forderung nach einer eigenen Mautkategorie für Busse nachzukommen“, so Klacska.