Wielton Deutschland freut sich, die EBB Truck-Center GmbH offiziell als neuen Partner für Baden-Württemberg, das südliche Rheinland-Pfalz und das westliche Bayern willkommen zu heißen. Die Partnerschaft begann mit April 2022. EBB deckt mit seinen sieben Standorten in Heilbronn, Baden-Baden, Korntal-Münchingen, Dettingen unter Teck, Riegel am Kaiserstuhl, Senden und Ostrach den Südwesten Deutschlands flächendeckend ab. Mit 160 Mitarbeitern erzielt das 2004 gegründete Unternehmen einen Umsatz von 80 Millionen Euro pro Jahr und ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden.



„Mit der Aufnahme des Wielton-Portfolios in unser Angebot sind wir in der Lage, nahezu jede Frage unserer Kunden nach ganzheitlichen Transportlösungen hervorragend zu beantworten. Mit Wielton haben wir den Partner mit einer Produktpalette gefunden, nach dem wir schon lange gesucht haben“, freut sich Armin Blum, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von EBB. „Wir haben im zweiten Halbjahr 2021 schon erste Gehversuche miteinander unternommen und eine größere Zahl an Fahrzeugen bei Wielton bestellt. Aus dem Kreis unserer Kunden haben wir eine durchweg positive Resonanz erhalten.“



Holger Kauer, Geschäftsführer der Wielton GmbH und verantwortlich für den deutschsprachigen Raum, ergänzt: „Für uns war es sehr wichtig einen gut aufgestellten Partner zu gewinnen, der neben dem Vertrieb der Neufahrzeuge auch das Aftersales umfassend betreuen kann. EBB mit seinen modernen Betrieben, alle autobahnnah gelegen und somit perfekt zu erreichen, ist eine regionale Größe, zu der es für uns, wie auch für den Kunden, keine wirkliche Alternative gibt. Darüber hinaus gibt es ein versiertes, etabliertes und erfahrenes Vertriebsteam für gezogene Einheiten. Wir verzeichnen für 2022 bereits einen beachtlichen Auftragseingang im deutlich dreistelligen Bereich seitens EBB, was uns natürlich ganz besonders freut.”