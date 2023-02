Die gesamte Branche befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation, die es bisher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Seriöse Aussagen zu Lieferzeiten sind daher nicht möglich, da auch MAN aktuell keine Liefertermine von diversen Lieferanten bestätigt bekommt. Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen versuchen wir die Verzögerungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten. Halbleiter sind in zahlreichen Komponenten unserer neuen Truck Generation verbaut, daher betrifft diese Thematik alle MAN Lkw-Modelle. Da aus heutiger Sicht nicht vorhersehbar ist, wann sich diese Situation wieder entspannen wird, ist eine vorausblickende Planung hilfreich, sowie eine zeitnahe Bestellung von Neufahrzeugen, um noch längere Lieferzeiten zu vermeiden. Sollte nun unmittelbarer Bedarf an einem Fahrzeug bestehen, gibt es die Möglichkeit auf ein passendes Gebrauchtfahrzeug auszuweichen oder den Bedarf kurzfristig über die Miet-Flotte MAN RENTAL abzudecken.