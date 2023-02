Prinoth ist Weltmarktführer im Bereich der Produktion von Pistenraupen und Raupenfahrzeugen und feierte am 23. September seinen 60. Geburtstag. Man zeigte alle historischen Modelle und seine innovativsten Neuzugänge, darunter auch den „Leitwolf h2Motion“, das weltweit erste wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeug. Der Verbrennungsmotor stammt von FPT Industrial. Das neue Konzeptfahrzeug ist mit dem neuen 13- Liter-Sechszylindermotor FPT XC13 in Hydrogen-Ausführung mit 460 PS (338 kW) und 2.000 Nm Drehmoment ausgestattet.



Auf der IAA 2022 enthüllt, ist der FPT XC13 der erste Multi-Fuel-Basismotor. Von Diesel bis Erdgas – inklusive Biomethan –, Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen wurde der Basismotor in mehreren Versionen konzipiert, um eine maximale Bauteil-Standardisierung und einfache Integration in das Endprodukt zu bieten. So ist der Wasserstoff in fünf Tanks an der Rückseite der Maschine für eine geschätzte Betriebszeit von mehr als drei Stunden gelagert.



Aufgrund seiner Leistung und Größe überwiegend zum Präparieren von Pisten in größeren Skigebieten konzipiert, ist das neue Konzeptfahrzeug ein weiterer Schritt in Richtung des Ziels von Prinoth, eine gänzlich kohlenstoffneutrale Flotte zu haben – so das Unternehmen in einer Aussendung –, und die Zusammenarbeit mit FPT Industrial signalisiert die gegenseitige Verpflichtung der beiden Unternehmen zur Nachhaltigkeit bei Offroad-Anwendungen.