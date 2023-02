Die Errichtung der MPreis-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Völs bei Innsbruck ist im Endspurt. Sie wird noch im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen. Die Elektrolyseanlage soll zunächst im Rahmen des EU-Projekts „Demo4Grid“ zur Erbringung von Regelenergie-Dienstleistungen im österreichischen Stromnetz zum Einsatz kommen.



In der Folge wird der erzeugte Wasserstoff zur CO2-neutralen Beheizung der Backöfen der eigenen Bäckerei Therese Mölk eingesetzt. Später soll der Wasserstoff schließlich als Treibstoff für die Lkw-Flotte der MPreis Warenvertriebs GmbH verwendet werden. „Langfristig beabsichtigt MPreis als erstes mittelständisches Unternehmen Österreichs, seinen Fuhrpark auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge umzustellen“, erklärt der Projektinitiator und Leiter von MPreis Sustainable Energy Solutions, Ewald Perwög: „Die ersten drei neuen Brennstoffzellen-Lkw werden demnächst geliefert – es sind die ersten ihrer Art, die in Österreich im Regelbetrieb unterwegs sein werden. Unsere eigens errichtete Wasserstofftankstelle, an der die Fahrzeuge betankt werden, wird im zweiten Quartal dieses Jahres fertiggestellt. Damit wird MPreis beginnen, seine Märkte emissionsfrei und CO2-neutral zu beliefern.“