Der erste mit Wasserstoff hergestellte Stahl wird für den Chassis-Rahmen des Elektro-Lkw verwendet, also für das Rückgrat des Fahrzeugs, auf dem alle anderen Hauptkomponenten montiert sind. Wenn die Verfügbarkeit von fossilfreiem Stahl zunimmt, soll er auch in anderen Teilen des Lkw eingesetzt werden. Rund 30 Prozent der Materialien in einem neuen Volvo-Truck stammen heute aus recycelten Materialien. Außerdem können bis zu 90 Prozent des Lkw am Ende seiner Lebensdauer recycelt werden. Fossilfreier Stahl wird eine wichtige Ergänzung zum traditionellen und recycelten Stahl sein, der bisher in den Lkw von Volvo verwendet wird.