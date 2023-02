Die schweren Elektro-Lkw-Baureihen Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX können ab sofort bestellt werden. Die Serienproduktion startet im Herbst und wird sukzessiv gesteigert. Die Elektro-Lkw werden im CO2-neutralen Werk Tuve, in Göteborg, produziert. Der Präsident von Volvo Trucks, Roger Alm, bezeichnete dies als Meilenstein für das Unternehmen. „Bisher haben wir Kunden und Partnern angeboten, Vorverkaufserklärungen zu unterzeichnen, aber jetzt beginnen wir damit, feste Aufträge abzuschließen. Dies ist ein großer Schritt nach vorne für die Elektromobilität", sagt Alm.



Schon im Jahr 2021 nahm Volvo Trucks Bestellungen für mehr als 1.100 Elektro-Lkw in über 20 Ländern entgegen, einschließlich Vorverkaufserklärungen. Die elektrischen Versionen der mittelschweren Baureihen Volvo FE, Volvo FL und Volvo VNR Electric befinden sich zum Teil bereits seit 2019 in der Serienproduktion. Die größten Märkte für Elektrofahrzeuge von Volvo in Europa sind derzeit Norwegen, Schweden und Deutschland. Volvo Trucks ist mit seinen schweren elektrischen Nutzfahrzeugen nach eigenen Angaben Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 42 % im Jahr 2021.



„Es wird eindeutig zu einem Wettbewerbsvorteil, leise emissionsfreie Transportlösungen anbieten zu können", ist Roger Alm überzeugt.Mit insgesamt sechs Elektro-Lkw-Modellen, die ab heuer in Produktion sind, soll Volvo Trucks über das umfassendste Elektro-Sortiment in der globalen Lkw-Industrie verfügen. Damit können alle Segmente vom urbanen Verteilerverkehr und der Entsorgung bis hin zu städtischen Bau- und Regionaltransporten abgedeckt werden. Bis 2030 plant Volvo Trucks, dass die Hälfte aller verkauften Lkw elektrisch betrieben werden.