Christian Levin, CEO der Traton Group: „Die schwierige Versorgungslage mit Halbleitern und anderen Zulieferteilen hat das Jahr 2021 trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs zu einer echten Herausforderung gemacht, die wir gut gemeistert haben. Unser Auftragsbuch ist dank 360.000 Aufträgen im Jahr 2021 nun so gut gefüllt wie noch nie. Unser klares Ziel ist dennoch, jedem Kunden sein Fahrzeug so schnell wie möglich zu liefern. Und wir werden im Jahr 2022 wichtige Fortschritte auf strategisch entscheidenden Feldern machen: Mit der Grundsteinlegung durch Scania in China, dem größten Lkw-Markt der Welt, bei den alternativen Antrieben und beim autonomen Fahren. Zudem ist bei MAN Truck & Bus ein neues und gleichzeitig sehr erfahrenes Team dabei, die Marke zu nachhaltiger Profitabilität zu führen.“



Annette Danielski, CFO der Traton Group: „Mit einem hohen Auftragsbestand und der Aussicht auf eine bessere Versorgung mit Halbleitern im zweiten Halbjahr sind wir zuversichtlich in das Jahr 2022 gegangen. Basierend darauf steigt der Absatz und der Umsatz der Traton Group im Jahr 2022. Für die Traton Group prognostizieren wir vorbehaltlich der anhaltenden Unsicherheit in den Lieferketten eine bereinigte Operative Rendite von 5,0 bis 7,0 %. Diese Prognose ist abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und insbesondere den Auswirkungen auf die Lieferketten der Traton Group und die Weltwirtschaft insgesamt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der weitere Verlauf des Konflikts wesentlich negativ auf die Ertrags-, Finanz-und Vermögenslage der Traton Group auswirkt.“