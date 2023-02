Neben den klassischen CFO Aufgabenfeldern im Bereich des Accounting, Controlling, interner und externer Berichterstattung und Risk Management wird sich Ulrich Hörnke als Teil des Vorstands insbesondere auch mit Umsetzung der Strategie der Quantron AG sowie mit der strategischen bzw. internationalen Weiterentwicklung beschäftigen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sicherstellung der notwendigen Liquidität zur Umsetzung der ambitionierten Pläne von Quantron inklusive der mittelfristigen Planung der Platzierung der Quantron AG an einem internationalen Kapitalmarkt.

Hörnke wird Quantron im Finance Department mit seiner 25-jährigen Erfahrung bei OEM und weiteren fünf Jahren Expertise im Aufbau von Start-ups in Kalifornien und Deutschland unterstützen. Zu den Meilensteinen seiner Karriere gehören namhafte Hersteller wie Mercedes-Benz (Europa, Japan und Hongkong), Mitsubishi (Japan) und Chrysler Group (USA, China und Europa) als CFO.

„Ich freue mich sehr, Teil dieses innovativen Unternehmens und seines kompetenten und motivierten Teams zu sein. Das Businessmodell von Quantron überzeugt mich insbesondere hinsichtlich der industriellen Anwendung der Wasserstofftechnologie im Mobility-Bereich“, so Hörnke.

Michael Perschke, CEO von Quantron: „Ulrich Hörnkes ausgeprägte strategische Fähigkeiten und seine zielorientierte Arbeitsweise passen perfekt in unser Team. Er kombiniert die Internationalität, das Know-how eines OEM als auch eines EV-Start-ups und seine starke Vernetzung mit internationalen Kapitalpartnern. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm wieder zusammenzuarbeiten.“

Die Quantron AG befindet sich auf Wachstumskurs und wird Hersteller von eigenen Fahrzeugen der Marke QUANTRON. Das erste Fahrzeug, der 12 m Stadtbus Cizaris, wird am 16. Februar 2022 erstmals präsentiert.