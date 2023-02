Die Kraftstoffpreise sind seit Januar 2021 um bis zu 80 % gestiegen, allein im letzten Monat um mehr als 25 %. Kraftstoff macht 30 % der Kosten eines kommerziellen Straßentransportunternehmens aus, aber die Weitergabe der Kostensteigerungen an die Kunden ist oft unmöglich.

Angesichts der geringen Gewinnspannen und der restriktiven Geschäftsbedingungen stehen viele der eine Million Straßentransportunternehmen in der EU am Rande des finanziellen Zusammenbruchs, insbesondere die mehr als 80 % kleinen Unternehmen mit weniger als zehn Fahrzeugen."

Ohne Unterstützung durch öffentliche Mittel werden viele Straßentransportunternehmen in den kommenden Wochen und Monaten in Konkurs gehen, wodurch erhebliche Lücken in den Lieferketten und Mobilitätsnetzen der EU entstehen werden", fügte Raluca Marian hinzu.Der Plan der Kommission trägt der Tatsache Rechnung, dass die hohen Energiepreise, die Unterbrechung der Versorgungsketten und die zunehmende Unsicherheit Auswirkungen auf Schlüsselsektoren wie den Verkehr und den Tourismus haben, die ebenfalls von der Pandemie betroffen sind. Der Plan hilft generell bei Liquiditätsengpässen, indem er subventionierte Darlehen von bis zu 400.000 EUR pro betroffenem Unternehmen ermöglicht.