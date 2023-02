John Oliver der prominente Moderator einer in den USA besonders populären Late Night Show, einer Mischung aus Comedy und politischer Satire-Sendung. In seiner jüngsten Ausgabe beschäftigt sich Oliver mit dem Mangel an Lkw-Fahrern in den USA. Der Einstieg in ins Programm ist gewohnt humoristisch, bevor der Showmaster den Finger tief in die Wunde an Fehlentwicklungen am US-amerikanischen Transportsektor legt. Demnach gäbe es nämlich gar kein Problem damit, dass sich nicht genug Menschen für den Fahrerberuf interessieren würden. Die meisten hören allerdings wieder auf, weil Arbeitsbedingungen und Entlohnung nicht akzeptabel sind. Im Folgenden ein paar Einblicke in die Welt der „Trucker“ auf der anderen Seite des Atlantiks.