Der städtische Raum bringt völlig andere Rahmenbedingungen der automotiven Mobilität für die Etablierung von Automatisierungstechnologien mit sich als etwa der Hub-to-hub-Transport per Lkw auf der Autobahn oder Überlandverkehr überhaupt. Um das Potenzial automatisierter Fahrzeuge auch in der urbanen Mobilität für mehr Sicherheit, Energieeffizienz und Lebensqualität nutzen zu können, haben sich 15 Partner aus Automobilwirtschaft, Zulieferindustrie, Software-Entwicklung, Wissenschaft und Forschungsinstituten im Jahr 2017 zum vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderten Verbundprojekt @CITY zusammengeschlossen. In verschiedenen Teilprojekten widmeten sie sich den vielfältigen technischen Anforderungen, die das automatisierte Fahren im turbulenten Stadtverkehr mit anderen Kraftfahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern stellt.



Es geht um die genaue Erfassung des Fahrzeugumfelds mittels verschiedener Sensoren, um das richtige Verstehen von Situationen, um das korrekte Ableiten von Handlungsweisen, aber auch um die bis auf wenige Zentimeter exakte Lokalisation anhand von digitalen Karten. Selbstverständlich muss man auch mit anderen Verkehrsakteuren kommunizieren können. Darauf aufbauend wurden automatisierte Fahrfunktionen prototypisch in Versuchsträgern umgesetzt und unter realitätsnahen Bedingungen erprobt. MAN Truck & Bus fokussierte sich auf die Entwicklung von Technologien für Stadtbusse, die ein automatisiertes Anfahren von Haltestellen ermöglichen.



Einer dieser Versuchsträger ist der MAN Lion’s City, der den Anforderungen mehr als nur gerecht wurde. So hat er etwa die Bordsteinkante an Haltestellen zentimetergenau angefahren. Aber das ist ein Detail. „@CITY hat uns wichtige Erkenntnisse auf dem Weg zum automatisierten Stadtbusverkehr gebracht und gezeigt, wie wir autonome Fahrfunktionen, aber auch die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen sinnvoll im Praxisbetrieb einsetzen können“, resümierte Walter Schwertberger, Projektverantwortlicher @CITY bei MAN Truck & Bus, am Ende der zweitägigen Projektvorführungen am 22. Juni 2022 auf dem Aldenhoven Testing Center.