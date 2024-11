In der Anhängerkategorie hinterließ Schmitz Cargobull mit seinem S.KOe COOL, dem ersten gekühlten, vollelektrischen Sattelkoffer mit Typgenehmigung, einen nachhaltigen Eindruck. Das im März 2024 auf den Markt gebrachte Fahrzeug wurde in der Kategorie „Chassis“ erst vor Kurzem mit dem „International Trailer Award 2025“ ausgezeichnet. One Trailer, ein Händler des Unternehmens Indetruck, beeindruckte mit einem ganz unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit konstruierten Kühlanhänger mit einem Boden aus 14.000 recycelten Kunststoffflaschen, womit er der zunehmenden Bedeutung ökologisch verträglicher Werkstoffe seine Reverenz erwies.



CO.ME. – Cisterne 2 präsentierte einen speziell für den Transport gefährlicher Flüssigkeiten konstruierten temperaturgeregelten Tankauflieger, um dem Nischenbedarf an sicheren und vorschriftenkonformen Transporten auf diesem Sektor gerecht zu werden. In einem anderen Ausstellungsbereich zeigte OCM Steel eine Reihe von Tiefladern und Sattelaufliegern von FGM Trailers und Bull Trailers, während die Firma Cremona Rimorchi Kofferauflieger und Tieflader der Marke KONE zur Schau stellte und damit die Vielfalt der ausgestellten Spezialtransportlösungen um ihren eigenen hochinteressanten Beitrag bereicherte.