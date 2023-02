Mit Einschränkungen fährt Steyr Automotive die Produktion wieder hoch. In dem Werk in Steyr sollen mit Mai in zwei Schichten Lkw und in einer Schicht Fahrerhäuser hergestellt werden. Produziert wird nur an vier statt wie sonst fünf Tagen in der Woche. Die Produktion pausierte seit Mitte März wegen Lieferausfällen aufgrund des Ukraine-Krieges: Es fehlten Kabelbäume.

Nun zeichne sich Entspannung in der Belieferung mit Kabelbäumen ab, berichtete das Unternehmen.



Im gesamten MAN-Produktionsverbund, zu dem Steyr Automotive zählt, werde wieder hochgefahren, allerdings asynchron aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit in der Produktionskette. Bereits diese Woche werden wieder einzelne Schichten in Steyr besetzt. Seit Mitte März stand das Werk quasi still, bis auf einzelne Schichten Ende März, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur APA.